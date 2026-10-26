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        Fenerbahçe'nin galibiyet serisi sona erdi!

        Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Öte yandan sarı-lacivertliler 4 maç sonra kalesinde gol gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 23:38 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1’lik skorla kaybetti.

        Sarı-lacivertlilerin bu müsabaka öncesi yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

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        İsmail Kartal’ın öğrencileri ligin 4. haftasında mağlup olduğu Beşiktaş maçının ardından Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrıldı.

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        LİGDE 3. MAĞLUBİYET

        Fenerbahçe, bu sezon ligde 3. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ve Beşiktaş’ın ardından Galatasaray’a da kaybetti. Öte yandan dış sahada oynadığı 5 maçta 8 puan kaybetti.

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        4 MAÇ SONRA KALESİNDE GOL GÖRDÜ

        Sarı-lacivertliler, ligde 5 Eylül tarihinden sonra ilk kez gol yedi. Kanarya, Beşiktaş (1-2) maçının ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında rakiplerine gol izni vermedi.

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        Fenerbahçe, bu sezon kalesinde 8 gole engel olamazken, 5 maçta ise kalesini gole kapadı.

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        #derbi
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