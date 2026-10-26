Fenerbahçe'nin galibiyet serisi sona erdi!
Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Öte yandan sarı-lacivertliler 4 maç sonra kalesinde gol gördü.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1’lik skorla kaybetti.
Sarı-lacivertlilerin bu müsabaka öncesi yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
İsmail Kartal’ın öğrencileri ligin 4. haftasında mağlup olduğu Beşiktaş maçının ardından Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrıldı.
LİGDE 3. MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, bu sezon ligde 3. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ve Beşiktaş’ın ardından Galatasaray’a da kaybetti. Öte yandan dış sahada oynadığı 5 maçta 8 puan kaybetti.
4 MAÇ SONRA KALESİNDE GOL GÖRDÜ
Sarı-lacivertliler, ligde 5 Eylül tarihinden sonra ilk kez gol yedi. Kanarya, Beşiktaş (1-2) maçının ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında rakiplerine gol izni vermedi.
Fenerbahçe, bu sezon kalesinde 8 gole engel olamazken, 5 maçta ise kalesini gole kapadı.