Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında: Vahşi Batı sahneleri!

"DERBİDE ÇILGINLIK!"

Sport Mediaset (İtalya): İstanbul derbisinde çılgınlık: Osimhen, Galatasaray’ı zafere taşıdı; ardından büyük bir arbede yaşandı. Sahada maç, Victor Osimhen’in olağanüstü performansıyla ev sahibi ekibin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı; Osimhen, takımının galibiyetini getiren her iki golde de başrolü oynadı. Ne var ki, maçın hemen ardından patlak veren ve adeta bir meydan kavgasını andıran şok edici kaos görüntüleri, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti ve manşetlere taşındı.