Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray 22 puanla zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları sırasıyla Amed SF ve Trabzonspor izlerken; Beşiktaş ve Fenerbahçe de takiplerini sürdürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 9 hafta geride kaldı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray 22 puanla zirvede yer alırken; Amed Sportif Faaliyetler 20 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 19 puanla 3. sırada konumlandı.
Haftayı kayıpsız geçen Beşiktaş 18 puanla 4; Fenerbahçe ise 16 puanla 5. sırada yer aldı.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da açıklandı.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
18- EYÜPSPOR: 15 PUAN
17- GAZİANTEP FK: 30 PUAN
16- SAMSUNSPOR: 32 PUAN
15- GENÇLERBİRLİĞİ: 35 PUAN
14- ÇAYKUR RİZESPOR: 38 PUAN
13- ALANYASPOR: 39 PUAN
12- KONYASPOR: 39 PUAN
11- GÖZTEPE: 41 PUAN
10- ERZURUMSPOR FK: 42 PUAN
9- KOCAELİSPOR: 44 PUAN
8- ÇORUM FK: 47 PUAN
7- BAŞAKŞEHİR: 48 PUAN
6- KASIMPAŞA: 49 PUAN
5- AMED SF: 52 PUAN
4- TRABZONSPOR: 70 PUAN
Şampiyonluk şansı: %8.2
Geçen hafta: %7.1
3- BEŞİKTAŞ: 72 PUAN
Şampiyonluk şansı: %10.2
Geçen hafta: %10.2
2- FENERBAHÇE: 74 PUAN
Şampiyonluk şansı: %12.3
Geçen hafta: %25.4