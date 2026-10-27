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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray 22 puanla zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları sırasıyla Amed SF ve Trabzonspor izlerken; Beşiktaş ve Fenerbahçe de takiplerini sürdürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        1

        Trendyol Süper Lig'de 9 hafta geride kaldı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray 22 puanla zirvede yer alırken; Amed Sportif Faaliyetler 20 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 19 puanla 3. sırada konumlandı.

        2

        Haftayı kayıpsız geçen Beşiktaş 18 puanla 4; Fenerbahçe ise 16 puanla 5. sırada yer aldı.

        3

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da açıklandı.

        4

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        5

        18- EYÜPSPOR: 15 PUAN

        6

        17- GAZİANTEP FK: 30 PUAN

        7

        16- SAMSUNSPOR: 32 PUAN

        8

        15- GENÇLERBİRLİĞİ: 35 PUAN

        9

        14- ÇAYKUR RİZESPOR: 38 PUAN

        10

        13- ALANYASPOR: 39 PUAN

        11

        12- KONYASPOR: 39 PUAN

        12

        11- GÖZTEPE: 41 PUAN

        13

        10- ERZURUMSPOR FK: 42 PUAN

        14

        9- KOCAELİSPOR: 44 PUAN

        15

        8- ÇORUM FK: 47 PUAN

        16

        7- BAŞAKŞEHİR: 48 PUAN

        17

        6- KASIMPAŞA: 49 PUAN

        18

        5- AMED SF: 52 PUAN

        19

        4- TRABZONSPOR: 70 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %8.2
        Geçen hafta: %7.1

        20

        3- BEŞİKTAŞ: 72 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %10.2
        Geçen hafta: %10.2

        21

        2- FENERBAHÇE: 74 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %12.3
        Geçen hafta: %25.4

        22

        1- GALATASARAY: 83 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %69.2
        Geçen hafta: %57.1

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        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #süper lig
        #beşiktaş
        #trabzonspor
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