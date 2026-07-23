Son anket ilk kez Habertürk'te... Seçmen hangi durumda oy verir? Kamuoyu desteği Özel'den yana mı? Son ankete göre seçmen ne diyor? Halk nasıl bir ''Yeni Parti'' istiyor? Bugün milletvekili seçimi olsa sandıktan ne çıkar? Yeni partide kimler yer alacak? Bu ayrılığın sonu hüsran mı zafer mi? Özel'in ... Daha Fazla Göster

Son anket ilk kez Habertürk'te... Seçmen hangi durumda oy verir? Kamuoyu desteği Özel'den yana mı? Son ankete göre seçmen ne diyor? Halk nasıl bir ''Yeni Parti'' istiyor? Bugün milletvekili seçimi olsa sandıktan ne çıkar? Yeni partide kimler yer alacak? Bu ayrılığın sonu hüsran mı zafer mi? Özel'in yeni partisi ne etki üretir? Siyaset dengeleri nasıl etkilenecek? Yeni parti uzun ömürlü olacak mı? Gürsel Tekin neden ''hafifledik'' dedi? Özel, Kılıçdaroğlu'na göre yük müydü? CHP'de kaç vekil kalacak? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Türkgün Gazetesi GYY. Mehmet Müftüoğlu, Area Araştırma Başkanı Murat Karan, Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, Ülke TV GYY Hasan Öztürk ve CHP 27. Dönem Milletvekili Gürsel Tekin yanıtladı. Daha Az Göster