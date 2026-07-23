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        Haberler Spor Futbol GÜNÜN MAÇLARI 23 TEMMUZ 2026: Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta?

        GÜNÜN MAÇLARI 23 TEMMUZ 2026: Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta?

        Avrupa kupalarında yeni sezonun heyecanı 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla hız kazanıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçları futbolseverleri yoğun bir fikstürle buluştururken, temsilcimiz Beşiktaş da Danimarka ekibi Midtjylland karşısında Avrupa mesaisine çıkıyor. Siyah-beyazlıların kritik sınavının yanı sıra gün boyunca birçok önemli mücadele oynanacak. Bu nedenle "Bugün hangi maçlar var?", "23 Temmuz maç programı" ve "Beşiktaş maçı saat kaçta?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte günün maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 08:57 Güncelleme:
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        Futbol tutkunlarının merakla beklediği Avrupa kupası karşılaşmaları başlıyor. UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçlarında birbirinden önemli ekipler sahaya çıkarken, gözler Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın Midtjylland ile oynayacağı mücadeleye çevrildi. Günün programında yer alan karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler, "Bugün maç var mı?", "23 Temmuz Perşembe maç programı" ve "Avrupa Ligi maçları hangi saatte?" sorularına yanıt arıyor. İşte günün maçları...

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        23 TEMMUZ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        KONFERANS LİGİ:

        Malisheva - Hibernian Saat: 17.30

        Alashkert - CFR Cluj Saat: 18.00

        FK Liepaja - Austria Vienna Saat: 18.00FK Panevezys - Tobol Saat: 18.30

        Debrecen - Pyunik Saat: 19.00

        Dila Gori - Apollon Saat: 19.00

        Flora - TNS Saat: 19.00

        HJK - Coleraine Saat: 19.00

        Paide - Zira Saat: 19.00

        AEK Larnaca - B. Jerusalem Saat: 19.30

        Dun. Streda - Velez Mostar Saat: 19.30

        Rakow - Valletta Saat: 19.30

        RFS - Vestri Saat: 19.30

        BATE - Sion Saat: 20.00

        Din. Tbilisi - Zalgiris Saat: 20.00

        FC Santa Coloma - SK Rapid Saat: 20.00

        GAIS - Nordsjaelland Saat: 20.00

        ML Vitebsk - Sutjeska Saat: 20.00

        U. Cluj - Brann Saat: 20.00

        Zimbru - Noah Saat: 20.00

        Vaduz - Atletic Escaldes Saat: 20.30

        FCSB - Auda Saat: 20.45

        Aluminij - Din. Tirana Saat: 21.00

        Paks - Panathinaikos Saat: 21.00

        Polissya Zhytomyr - FC Copenhagen Saat: 21.00

        Varazdin - Jablonec Saat: 21.00

        Vojvodina - Ajax Saat: 21.00

        Borac Banja Luka - Petrocub Saat: 21.30

        H. Tel Aviv - Ludogorets Saat: 21.30

        LNZ Cherkasy - Gent Saat: 21.30

        Lugano - Dukagjini Saat: 21.30

        Zilina - Katowice Saat: 21.30

        Bravo - Shkendija Saat: 21.45

        Motherwell - HB Torshavn Saat: 21.45

        Rijeka - Derry City Saat: 21.45

        Runavik - Koper Saat: 21.45

        Shelbourne - Kalju Saat: 21.45

        Partizan - UNA Strassen Saat: 22.00

        Stjarnan - Ilves Saat: 22.00

        Valur - Zrinjski Saat: 22.15

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        AVRUPA LİGİ:

        Qarabag - CSKA Sofia Saat: 19.00

        Dyn. Kyiv - PAOK Saat: 20.00

        Hammarby - Anderlecht Saat: 20.00

        S. Tiraspol - M. Tel Aviv Saat: 20.00

        Tromso - Hradec Kralove Saat: 20.00

        Beşiktaş - Midtjylland Saat: 21.00

        St. Gallen - Benfica Saat: 21.00

        Twente - Ferencvaros Saat: 21.00

        Hajduk Split - Pafos Saat: 22.00

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        BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 23 Temmuz 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. İstanbul’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21:00’de başlayacak. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan karşılaşma S Sport Plus platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Cerny, Salih, Orkun, Olaitan, İlhan, Oh.

        Midtjylland: Olafsson, Hanbeom, Kristensen, Bech, Bravo, Billing, Osorio, Vensen, Dju, Andreasen, Gue-Sung.

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