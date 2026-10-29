Juventus, Alexander Sörloth'u istiyor
İtalyan devi Juventus, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah Beyazlılar'ın yıldız futbolcu için 30 milyon avroluk teklif yapacağı öne sürüldü.
Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:56 Güncelleme:
1
Juventus, Atletico Madrid'de az süre bulan Alexander Sorloth'u kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
2
Tuttosport'un haberine göre Torino ekibi, Norveçli golcü için 30 milyon avroluk teklife hazırlanıyor.
3
Teknik direktör Luciano Spalletti'nin ısrarla istediği 30 yaşındaki santrfor için Atletico Madrid 35 milyon avro talep ederken, İtalyan devinin aradaki farkı kapatmak için şu an Madrid'de kiralık oynayan Jonathan David'in bonservisini takasta kullanmayı planladığı öğrenildi.