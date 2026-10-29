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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus, Alexander Sörloth'u istiyor

        Juventus, Alexander Sörloth'u istiyor

        İtalyan devi Juventus, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah Beyazlılar'ın yıldız futbolcu için 30 milyon avroluk teklif yapacağı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        Juventus, Atletico Madrid'de az süre bulan Alexander Sorloth'u kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

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        Tuttosport'un haberine göre Torino ekibi, Norveçli golcü için 30 milyon avroluk teklife hazırlanıyor.

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        Teknik direktör Luciano Spalletti'nin ısrarla istediği 30 yaşındaki santrfor için Atletico Madrid 35 milyon avro talep ederken, İtalyan devinin aradaki farkı kapatmak için şu an Madrid'de kiralık oynayan Jonathan David'in bonservisini takasta kullanmayı planladığı öğrenildi.

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        Sorloth, bu sezon Simeone yönetiminde yalnızca 3 maçta 43 dakika süre alabildi.

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        İki kulüp arasındaki görüşmelerin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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        #Alexander Sörloth
        #juventus
        #Atletico Madrid
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