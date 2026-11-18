"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIN"

Sen bir işkoliksin, bunu söylemeliyim. Başarılı olma ve milli takımda başarıya ulaşma arzun eşsizdi. O yüzden, tüm kalbimle tebrikler. Ve kesinlikle çok özleneceksin. Seni seviyorum adamım, konuşmaya ihtiyacın olursa beni nerede bulacağını biliyorsun. Bir kez daha tebrikler, harika iş çıkardın.