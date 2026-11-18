Thierry Henry'den Romelu Lukaku paylaşımı!
Fransız eski santrfor Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'nı bırakan Romelu Lukaku için veda paylaşımı yaptı.
Fransız eski golcü Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'ndan ayrılan Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku için bir veda mesajı yayınladı.
"EN DERİN SAYGILARIMI SUNUYORUM"
Rom, milli takımda başardıkların ve en önemlisi bunu başarma şeklin için sana en derin saygılarımı sunmak istedim. İnsanlar şüphe ediyordu, ıslıkları duydum, insanların senin o adam olmadığını düşündüğünü duydum. Ama sen o adamdın, sen o adamsın.
"HİKAYENİN KÜÇÜK BİR PARÇASIYDIM"
Neden mi? Çünkü çok ama çok çalıştın. Oyunu analiz ettin, her zaman daha iyi olmaya ve gelişmeye çalıştın. Ve başardın. Ben hikayenin küçük bir parçasıydım ve buna ilk elden şahit oldum.
"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIN"
Sen bir işkoliksin, bunu söylemeliyim. Başarılı olma ve milli takımda başarıya ulaşma arzun eşsizdi. O yüzden, tüm kalbimle tebrikler. Ve kesinlikle çok özleneceksin. Seni seviyorum adamım, konuşmaya ihtiyacın olursa beni nerede bulacağını biliyorsun. Bir kez daha tebrikler, harika iş çıkardın.
33 yaşındaki Lukaku, Belçika'da 135 maçta 94 gol - 20 asistlik performans sergilemişti.