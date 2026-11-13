"Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"

Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Direktörü Sama Bilbao y León, Antalya'da düzenlenen COP31'de Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtladı. Sama Bilbao y León Habertürk'e yaptığı özel açıklamalarda, Türkiye'nin nükleer hedeflerine yönelik "Türkiye'de oluşan bu ekosistem yaln... Daha Fazla Göster Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Direktörü Sama Bilbao y León, Antalya'da düzenlenen COP31'de Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtladı. Sama Bilbao y León Habertürk'e yaptığı özel açıklamalarda, Türkiye'nin nükleer hedeflerine yönelik "Türkiye'de oluşan bu ekosistem yalnızca Türkiye'deki nükleer projelere değil, dünyanın başka yerlerindeki projelere de katkıda bulunabilecek. Bunun Türkiye için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi. Küçük modüler reaktörlerin nükleer enerji sektörüne yeni fırsatlar sunduğunu belirten WNA Genel Direktörü, "Küçük modüler reaktörlerin 2030'lu yıllarda ticari ölçekte yaygınlaşmasını bekliyoruz" diye konuştu Daha Az Göster