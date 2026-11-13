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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ozan Kabak, A Milli Takım kampından ayrıldı!

        Ozan Kabak, A Milli Takım kampından ayrıldı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Belçika maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın A Milli Futbol Takımı kampından izinli olarak ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Fransa maçı öncesi milli takımda ayrılık!

        UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki 5’inci maçında İzmir’de Belçika’ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak, gördüğü sarı kart nedeniyle 15 Kasım Pazar günü oynanacak Fransa karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, teknik heyetin izniyle aday kadrodan ayrıldı. TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Milli Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı” ifadelerine yer verildi.

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        #TFF
        #Ozan Kabak
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