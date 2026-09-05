Futbolda "yaz transfer dönemi" sona erdi!
Türkiye'de, 22 Haziran'da başlayan 2026-2027 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona erdi.
Giriş: 05 Eylül 2026 - 00:24 Güncelleme:
Futbolda Türkiye için 2026-27 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla 22 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi" gece yarısı itibarıyla tamamlandı.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek.
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