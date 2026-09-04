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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Osimhen şoku: Sakatlandı, devam edemedi!

        Galatasaray'a Osimhen şoku: Sakatlandı, devam edemedi!

        Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, İstanbul Başakşehir FK mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 20:58 Güncelleme:
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        Galatasaray'a Osimhen şoku!

        Süper Lig’in 4’üncü haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İstanbul Başakşehir FK'ya konuk oldu. Mücadelenin 23’üncü dakikasında Victor Osimhen, Christopher Operi ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşadı.

        Bu pozisyonun ardından oyunda kalan Osimhen, 31’inci dakikada savunma arkasına yaptığı koşunun ardından kasığını tuttu ve kenara değişiklik işareti yaptı. Sağlık ekibinin kenarda müdahalesinin ardından oyundan çıkan Osimhen, 33’üncü dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

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        #galatasaray
        #Osimhen
        #sakatlık
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