Galatasaray-Barcelona maçının oyuncusu Lamine Yamal oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol devi Barcelona, temsilcimiz Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından UEFA, maçın oyuncusu olarak Lamine Yamal'ı seçti.
Giriş: 14 Ekim 2026 - 00:26 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol devi Barcelona, deplasmanda temsilcimiz Galatasaray'a konuk oldu. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona 4-1 kazandı.
İspanyol ekibinin genç yıldızı Lamine Yamal, sarı-kırmızılılara zor anlar yaşattı.
Gösterdiği performansa 2 de asist ekleyen Lamine Yamal, karşılığını maçın ardından aldıç
UEFA, maçın oyuncusu ödülünü Lamine Yamal'a verdi.
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