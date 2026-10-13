Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir ilki başardı!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk spor tarihine geçti... Başkan Özbek; futbol, basketbol, voleybol ve sutopunda hem kadınlar hem de erkeklerde kupa kazanan ilk başkan olarak Türk spor tarihine geçti.
Giriş: 13 Ekim 2026 - 13:17 Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk spor tarihine geçti... Başkan Özbek; futbol, basketbol, voleybol ve sutopunda hem kadınlar hem de erkeklerde kupa kazanan ilk başkan olarak Türk spor tarihine geçti.
Sarı-kırmızılılar son olarak erkek voleybolda kupanın sahibi olmuştu.
DURSUN ÖZBEK'İN BAŞARILARI
Erkek Futbol Takımı:
Süper Lig x4
Türkiye Kupası x2
Süper Kupa x3
Kadın Futbol Takımı:
Süper Lig x1
Erkek Basketbol Takımı:
EuroCup x1
Kadın Basketbol Takımı:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi x1
Erkek Voleybol Takımı:
Erkekler Şampiyonlar Kupası x1
Kadın Voleybol Takımı:
Kadınlar CEV Cup x1
Kadınlar Voleybol Balkan Kupası x2
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Erkek Sutopu Takımı:
Sutopu Süper Lig x4
LEN Challenger Cup x2
Kadın Sutopu Takımı:
Kadınlar 1. Lig x1
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