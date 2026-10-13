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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir ilki başardı!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir ilki başardı!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk spor tarihine geçti... Başkan Özbek; futbol, basketbol, voleybol ve sutopunda hem kadınlar hem de erkeklerde kupa kazanan ilk başkan olarak Türk spor tarihine geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 13:17 Güncelleme:
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        Dursun Özbek bir ilki başardı!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk spor tarihine geçti... Başkan Özbek; futbol, basketbol, voleybol ve sutopunda hem kadınlar hem de erkeklerde kupa kazanan ilk başkan olarak Türk spor tarihine geçti.

        Sarı-kırmızılılar son olarak erkek voleybolda kupanın sahibi olmuştu.

        DURSUN ÖZBEK'İN BAŞARILARI

        Erkek Futbol Takımı:

        Süper Lig x4

        Türkiye Kupası x2

        Süper Kupa x3

        Kadın Futbol Takımı:

        Süper Lig x1

        Erkek Basketbol Takımı:

        EuroCup x1

        Kadın Basketbol Takımı:

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi x1

        Erkek Voleybol Takımı:

        Erkekler Şampiyonlar Kupası x1

        Kadın Voleybol Takımı:

        Kadınlar CEV Cup x1

        Kadınlar Voleybol Balkan Kupası x2

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        Erkek Sutopu Takımı:

        Sutopu Süper Lig x4

        LEN Challenger Cup x2

        Kadın Sutopu Takımı:

        Kadınlar 1. Lig x1

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        #galatasaray
        #Dursun Özbek
        #Başarı
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