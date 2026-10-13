Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir ilki başardı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk spor tarihine geçti... Başkan Özbek; futbol, basketbol, voleybol ve sutopunda hem kadınlar hem de erkeklerde kupa kazanan ilk başkan olarak Türk spor tarihine geçti.

Sarı-kırmızılılar son olarak erkek voleybolda kupanın sahibi olmuştu.

DURSUN ÖZBEK'İN BAŞARILARI

Erkek Futbol Takımı:

Süper Lig x4

Türkiye Kupası x2

Süper Kupa x3

Kadın Futbol Takımı:

Süper Lig x1

Erkek Basketbol Takımı:

EuroCup x1

Kadın Basketbol Takımı:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi x1

Erkek Voleybol Takımı:

Erkekler Şampiyonlar Kupası x1

Kadın Voleybol Takımı:

Kadınlar CEV Cup x1

Kadınlar Voleybol Balkan Kupası x2

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Erkek Sutopu Takımı:

Sutopu Süper Lig x4

LEN Challenger Cup x2

Kadın Sutopu Takımı:

Kadınlar 1. Lig x1