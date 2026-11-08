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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin: 3 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Daikin: 3 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 17:53 Güncelleme:
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

        Salon: TVF Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Tolgahan Dinçer, Mehmet Gül

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul, Bongaerts (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Carutasu, Yuanyuan, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel)

        Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı (Simay Kurt, Yasmine Abderrahim, Burcu Yönder, Artyshuk, Evans)

        Setler: 25-20, 17-25, 25-17, 25-18

        Süre: 109 dakika (25, 26, 29, 29)

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