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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk golün önemi büyük

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk golün önemi büyük

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugüne kadar oynanan maçlarda ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor... İki takımın ligde karşı karşıya geldiği 138 maçta ilk golü atan taraf sadece 10 kez mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        Derbide ilk golün önemi büyük

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında lig tarihindeki derbilerde ilk golü atan taraf, kolay kolay kaybetmiyor.

        Rekabette bugüne kadar oynanan 138 lig mücadelesinde ilk golü atan taraf sadece 10 kez mağlup oldu.

        Söz konusu maçlarda Galatasaray ilk golü attığı 34 müsabakadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 48 karşılaşmayı kazandı.

        İki takım arasındaki müsabakaların 26'sı gollü beraberliklerle sona erdi. Bu maçların 12'sinde ilk golü Fenerbahçe kaydederken, 14 maçta ise Galatasaray öne geçtiği müsabakada rakibine yakalandı.

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        İki ekibin bugüne kadar oynadığı 138 lig maçının 20'sinde ise gol sesi çıkmadı.

        İLK GOLÜ ATAN TAKIMIN KAYBETTİĞİ 10 MAÇ

        İki takımın 138 maçlık lig mücadelesinde toplam 10 maçta ilk golü atan takım sahadan puansız ayrıldı.

        1970-1971 sezonunda Galatasaray öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 2-1 kaybederken, bu sonuç iki takım arasında öne geçen ekibin kaybettiği ilk müsabaka oldu.

        1975-1976 sezonunda ise Fenerbahçe 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

        Galatasaray, 1986-1987, 1987-1988 ve 1993-1994 sezonlarında, geriye düştüğü maçlarda sahadan 2-1'lik galibiyetlerle ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekibin yenik duruma düşüp 3 puana uzandığı son mücadele ise 2019-2020 sezonunda 3-1'lik skorla tamamlandı.

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        1970-1971 sezonunda geriden gelip kazanan Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan bu yana benzer senaryoyu 4 kez yaşadı.

        2008-2009 sezonunda sahasında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli takım, 90 dakikayı 4-1 galip tamamlamıştı. 2010-2011 sezonunda deplasmanda 1-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

        2012-2013 ve 2021-2022 sezonlarında da rakibi karşısında ilk golü yiyen sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda 2-1'lik skorlarla 3 puana uzanan taraf oldu.

        20 MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

        İki takım arasında oynanan müsabakaların 46'sı beraberlikle sonuçlanırken, bu maçların 20'sinde gol sesi çıkmadı.

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        Fenerbahçe, öne geçtiği 12 maçta rakibine yakalandı. Bu müsabakaların 8'i 1-1, 4'ü ise 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

        Berabere biten müsabakaların 14'ünde ise Galatasaray öne geçen taraf oldu. Bu maçlarda 9 kez 1-1'lik skor ortaya çıkarken 4 maç 2-2 eşitlikle tamamlandı. 1982-1983 sezonunda oynanan mücadele ise 4-4 beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe 1-1 eşitliği yakalarken, sarı-kırmızılı ekip mücadelede 4-1 öne geçti. Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 4-4'e getiren taraf oldu.

        GALATASARAY BU SEZON LİGDE 6 MAÇTA ÖNE GEÇTİ

        Ligdeki 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, bu müsabakaların 6'sında öne geçen taraf oldu.

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        Sezonun ilk haftasında Çorum FK karşısında skoru 1-0'a getiren sarı-kırmızılılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

        Erzurumspor FK, Başakşehir, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında ilk golü bulup 3 puana uzanan Galatasaray, geriye düştüğü Göztepe mücadelesini ise 3-2 kazanmayı başardı.

        Okan Buruk'un ekibi, mağlup duruma düştüğü Trabzonspor müsabakasından ise 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

        FENERBAHÇE 8 LİG MAÇININ 7'SİNDE ÖNE GEÇTİ

        Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, yalnızca 0-0 berabere biten Gaziantep FK mücadelesinde gol atamadı.

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        Ligdeki 7 maçta da öne geçen taraf olan Fenerbahçe, bu müsabakaların 2'sinde rakiplerine kaybetti.

        Sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 öne geçen Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 4. haftada derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş karşısında da skoru 1-0'a getirirken rakibine 2-1 mağlup oldu.

        Fenerbahçe, öne geçtiği TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor maçlarından ise 3 puanla ayrıldı.

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