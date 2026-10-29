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        Galatasaray ile Konyaspor 51. randevuda

        Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        Galatasaray ile Konyaspor 51. randevuda!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 30 Ekim Cuma günü kozlarını paylaşacak olan Konyaspor ile Galatasaray, kulüp tarihinde 51. kez karşılaşacak.

        1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette 50 lig maçı geride kaldı. İki takım arasındaki söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 6 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

        Galatasaray'ın 95 golüne, Konya temsilcisi 35 golle karşılık verdi.

        SON 6 MAÇIN 5'İNİ GALATASARAY KAZANDI

        Sarı-kırmızılı ekip, lig rekabetindeki son 6 maçın 5'inden galibiyetle ayrıldı.

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        Yeşil-beyazlılarla yaptığı son maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, ondan önceki 5 lig karşılaşmasını kazandı.

        Galatasaray, söz konusu 6 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü.

        KONYA'DAKİ MAÇLAR

        Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 25 maçta galibiyet sayılarında 15-6 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılıların deplasmanda bulduğu 37 gole karşılık, Konyaspor sahasında 18 gol atabildi.

        KONYA'DAKİ SON 6 MAÇIN 4'ÜNÜ EV SAHİBİ EKİP KAZANDI

        TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 6 maçın 4'ünü kazandı.

        Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başardı.

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        Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini iç sahada yaşayan Konyaspor, bunlardan 4'ünü son 6 sezonda elde etti.

        EN FARKLI GALİBİYETLER

        İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

        Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 6 galibiyetinden ikisini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

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        #galatasaray
        #süper lig
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