Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Berkan Durmaz'ı açıkladı
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Berkan Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 23:50 Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Berkan Durmaz'ı renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre milli basketbolcu, gelecek sezon Galatasaray'da yer alacak.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre milli basketbolcu, gelecek sezon Galatasaray'da yer alacak.
Basketbola TOFAŞ altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Türk Telekom formalarını terletti.
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