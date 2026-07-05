Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Berkan Durmaz'ı açıkladı

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Berkan Durmaz'ı açıkladı

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Berkan Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 23:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Galatasaray, Berkan Durmaz'ı açıkladı!

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Berkan Durmaz'ı renklerine bağladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre milli basketbolcu, gelecek sezon Galatasaray'da yer alacak.

        Basketbola TOFAŞ altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Türk Telekom formalarını terletti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malazgirt'teki kazılarda çıkarılan iskeletler mercek altında

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 'Selçuklu Şehitliği' olduğu değerlendirilen alanda yapılan kazı çalışmalarıyla tespit edilen mezarlardan çıkarılan iskeletler, antropolojik inceleme ve antik DNA analizleri için laboratuvarlara taşınarak bilim insanları tarafından inceleniyor (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'de orman yangını!
        Balıkesir'de orman yangını!
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları