Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Galatasaray ile Samsunspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Osman Gökhan Bilir yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi Fatih Tokail olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR'da ise Suat Güz eşlik edecek.