Galatasaray, Ümraniyespor'la hazırlık maçı yapacak
Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la oynayacağını açıkladı.
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 16:43 Güncelleme:
Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu karşılaşmanın 17 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
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