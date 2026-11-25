Deniz Gül ameliyat oldu
Galatasaray'ın Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta fileleri havalandırarak sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren Deniz Gül, vuruş sırasında burnuna sert bir darbe aldı. Burnunda kanama oluşan ve yapılan tetkiklerde burnunda kırık tespit edilen Deniz, başarılı bir ameliyat geçirdi.
Giriş: 25 Kasım 2026 - 09:42 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Astton Villa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü kaydeden Deniz Gül, burnuna aldığı darbe sonrası ameliyat oldu.
77. dakikadaki gol öncesi Nicolas Jackson'ın kramponuyla yaptığı sert müdahale sonucu burnunda kanama meydana gelen Deniz, burnuna atılan dikiş sonrası bandajlı şekilde oyuna devam etmişti.
Deniz Gül, yaranın belirgin bir iz bırakmaması için maçın ardından cerrahi operasyon geçirdi.
DERBİDE OYNAYABİLİR
Operasyon sırasında burnundaki hasarın boyutu da değerlendirilen ve antrenmanlara katılabileceği belirtilen Deniz Gül'ün 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.
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İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLÜ
Öte yandan 22 yaşındaki milli futbolcu, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü Astıon Villa maçında kaydetti.
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