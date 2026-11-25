Muş'taki köy okulunda duygulandıran 24 Kasım! Bir öğretmen, bir öğrenci ve bir tavuk

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Kıryaka köyünde okulun tek öğrencisi Seyit Zekeriya Aydın için her sabah sobayı yakıp sınıfı ısıtan fedakâr öğretmen Gizem Uyanık, ilk Öğretmenler Günü'nde öğrencisi tarafından hediye edilen tavuk karşısında unutulmaz bir sürpriz yaşadı. (İHA)