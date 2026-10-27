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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nden sezonu kapatan Goutas'a geçmiş olsun mesajı

        Gençlerbirliği'nden sezonu kapatan Goutas'a geçmiş olsun mesajı

        Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Yunan stoper Dimitrios Goutas için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        G.Birliği'nden Goutas'a geçmiş olsun mesajı!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Gençlerbirliği, mücadelede sakatlık geçiren Yunan stoperi Dimitrios Goutas için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        Başkent ekibinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynadığımız TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının 30. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan takım kaptanımız Dimitrios Goutas'ın yapılan MR tetkikleri sonucunda sağ diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiği tespit edilmiştir. Takımımızın savunmasındaki mücadelesi, sahadaki kararlılığı ve liderlik özellikleriyle öne çıkan kaptanımız Dimitrios Goutas'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kırmızı-kara formamız için bugüne kadar ortaya koyduğu mücadele ve takımımıza kattığı değerle camiamızın takdirini kazanan kaptanımızın, bu zorlu süreci en güçlü şekilde geride bırakarak sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini temenni ediyoruz. Yanındayız kaptan. En kısa zamanda yeniden sahalarda buluşmak dileğiyle."

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        #gençlerbirliği
        #süper lig
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