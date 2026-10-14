Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Hansi Flick: Bu atmosferde oyunu değiştirmek önemliydi

        Hansi Flick: Bu atmosferde oyunu değiştirmek önemliydi

        Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. 2. yarıda oyunu değiştirdiklerini belirten Alman çalıştırıcı, "Bazı top kayıpları yaşadık. Özellikle rakip ceza sahasında topu kullanmada iyi tercihler yapamadık. İkinci yarıda sahaya döndüğümüzde bu atmosferde oyunu değiştirmek önemliydi. İkinci yarıda bunu yapmayı başardık. Oyunu kontrol ettik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 01:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bu atmosferde oyunu değiştirmek önemliydi"

        Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kazandıkları Galatasaray maçının ikinci yarısını kontrol ettiklerini söyledi.

        Alman teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "BU ATMOSFERDE OYUNU DEĞİŞTİRMEK ÖNEMLİYDİ"

        İlk yarıdaki performanslarından memnun olduğunu belirten Flick, "Devre arasında takıma ilk yarıda sahada gördüklerimden memnun olduğumu söyledim. Ancak ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı. Bazı top kayıpları yaşadık. Özellikle rakip ceza sahasında topu kullanmada iyi tercihler yapamadık. İkinci yarıda sahaya döndüğümüzde bu atmosferde oyunu değiştirmek önemliydi. İkinci yarıda bunu yapmayı başardık. Oyunu kontrol ettik. Lamine Yamal çok iyi bir maç çıkardı. Bizim için önemli bir performans oldu." dedi.

        REKLAM

        LAMINE YAMAL SÖZLERİ

        Flick, yıldız futbolcu Lamine Yamal'ın iyi durumda olduğunu vurgulayarak, "Futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Böyle bir oyuncuya sahip olmak bizim için çok önemli. İkinci yarıda bizim için maçı döndüren oyunculardan biri oldu." diye konuştu.

        Sezona 10'da 10 yaparak başladıkları hatırlatılarak "Bu takım durdurulamaz mı?" sorusu yöneltilen Hansi Flick, "Futbolda her şey çok hızlı değişebiliyor. İçinde bulunduğumuz durumdan mutlu ve gururluyuz. Oyun tarzımıza olan güvenimiz çok yüksek. Günün sonunda hedeflerimiz çok daha büyük. Kupalar kazanmak istiyoruz. Şu an bulunduğumuz noktada bir şey kazanmış değiliz. Sezon sonunda, mayıs ayında kupalar kazanılıyor. Biz onu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #barcelona
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde puanla tanışamadı!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde puanla tanışamadı!
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        AKOM saat vererek uyardı!
        AKOM saat vererek uyardı!
        Leo'nun baba göbeği
        Leo'nun baba göbeği
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        O yoruma yanıt verdi
        O yoruma yanıt verdi