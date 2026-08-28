Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Hentbol Hentbolda 2026-2027 sezonu başlıyor!

        Hentbolda 2026-2027 sezonu başlıyor!

        Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'inde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 15:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hentbolda Süper Lig heyecanı!

        Hentbol Erkekler ile Kadınlar Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yarın başlayacak.

        Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre 10 takımın mücadele ettiği Erkekler Süper Lig'de normal sezon, yarın oynanacak maçlarla başlayacak ve 18 haftada tamamlanacak.

        Erkekler Süper Lig'de normal sezonun ardından şampiyonluk ve sıralama etapları oynanacak. Şampiyonluk etabı, normal lig etabını ilk 6 sırada bitiren takımlar arasında gerçekleştirilecek. Şampiyonluk etabını birinci sırada tamamlayan takım, 2026-2027 sezonu şampiyonu olacak.

        Ligde sezonu şampiyon tamamlayan ekip, şampiyonluk etabını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ile Hentbol Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu olan ekip, 2027-2028 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edecek.

        REKLAM

        Erkekler Süper Lig'de şampiyonluk etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar sıralama etabında oynayacak. Sıralama etabını son 2 sırada bitiren ekipler alt lige düşecek.

        HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ

        8 ekibin yer aldığı Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon, 30 Ağustos Pazar günü yapılacak maçlarla başlayacak ve 14 haftada tamamlanacak.

        Ligde normal sezonun ardından şampiyonluk ve sıralama etapları yapılacak. Şampiyonluk etabında, normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar mücadele edecek. Şampiyonluk etabını birinci sırada tamamlayan takım, 2026-2027 sezonu şampiyonu olacak.

        REKLAM

        Kadınlar Süper Lig şampiyonu, şampiyonluk etabı ikincisi, üçüncüsü ile Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası sahibi olan takım, 2027-2028 sezonunda Avrupa kupalarına gidecek.

        Şampiyonluk etabına katılamayan diğer takımlar, sıralama etabında oynayacak. Bu etabı son 2 sırada bitiren takımlar alt lige düşecek.

        HENTBOL ERKEKLER SÜPER LİG İLK HAFTA PROGRAMI

        Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        29 Ağustos Cumartesi:

        14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Beşirli)

        15.00 Beşiktaş-Giresunspor (THF Serdar Seymen)

        REKLAM

        15.00 Nilüfer Belediyespor-Güneysuspor (Üçevler)

        17.00 İstanbul Gençlik-Mihalıççık Belediyespor (THF Serdar Seymen)

        30 Ağustos Pazar:

        16.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (THF Serdar Seymen)

        HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ İLK HAFTA PROGRAMI

        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        30 Ağustos Pazar:

        15.00 Ortahisar Belediyespor-Armada Praxıs Yalıkavak (Beşirli)

        16.00 Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Evka-4 Naim Süleymanoğlu)

        16.00 Yozgat Gençlikspor-Odunpazarı (Rıza Kayaalp)

        REKLAM

        16.00 Üsküdar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hentbol kadınlar süper lig
        #hentbol erkekler süper lig
        #hentbol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        '007' olmak için altı aday
        '007' olmak için altı aday
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası