Hentbolda 2026-2027 sezonu başlıyor!

Hentbol Erkekler ile Kadınlar Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre 10 takımın mücadele ettiği Erkekler Süper Lig'de normal sezon, yarın oynanacak maçlarla başlayacak ve 18 haftada tamamlanacak.

Erkekler Süper Lig'de normal sezonun ardından şampiyonluk ve sıralama etapları oynanacak. Şampiyonluk etabı, normal lig etabını ilk 6 sırada bitiren takımlar arasında gerçekleştirilecek. Şampiyonluk etabını birinci sırada tamamlayan takım, 2026-2027 sezonu şampiyonu olacak.

Ligde sezonu şampiyon tamamlayan ekip, şampiyonluk etabını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ile Hentbol Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu olan ekip, 2027-2028 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edecek.

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Erkekler Süper Lig'de şampiyonluk etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar sıralama etabında oynayacak. Sıralama etabını son 2 sırada bitiren ekipler alt lige düşecek.

HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ

8 ekibin yer aldığı Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon, 30 Ağustos Pazar günü yapılacak maçlarla başlayacak ve 14 haftada tamamlanacak.

Ligde normal sezonun ardından şampiyonluk ve sıralama etapları yapılacak. Şampiyonluk etabında, normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar mücadele edecek. Şampiyonluk etabını birinci sırada tamamlayan takım, 2026-2027 sezonu şampiyonu olacak.

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Kadınlar Süper Lig şampiyonu, şampiyonluk etabı ikincisi, üçüncüsü ile Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası sahibi olan takım, 2027-2028 sezonunda Avrupa kupalarına gidecek.

Şampiyonluk etabına katılamayan diğer takımlar, sıralama etabında oynayacak. Bu etabı son 2 sırada bitiren takımlar alt lige düşecek.

HENTBOL ERKEKLER SÜPER LİG İLK HAFTA PROGRAMI

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarının programı şöyle:

29 Ağustos Cumartesi:

14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Beşirli)

15.00 Beşiktaş-Giresunspor (THF Serdar Seymen)

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15.00 Nilüfer Belediyespor-Güneysuspor (Üçevler)

17.00 İstanbul Gençlik-Mihalıççık Belediyespor (THF Serdar Seymen)

30 Ağustos Pazar:

16.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (THF Serdar Seymen)

HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ İLK HAFTA PROGRAMI

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarının programı şöyle:

30 Ağustos Pazar:

15.00 Ortahisar Belediyespor-Armada Praxıs Yalıkavak (Beşirli)

16.00 Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Evka-4 Naim Süleymanoğlu)

16.00 Yozgat Gençlikspor-Odunpazarı (Rıza Kayaalp)

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16.00 Üsküdar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)