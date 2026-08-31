Hollanda: 3 - Slovenya: 2 | MAÇ SONUCU
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Hollanda, Slovenya'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Giriş: 31 Ağustos 2026 - 19:50 Güncelleme:
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Hollanda, Slovenya'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Hollanda, rakibini 25-18, 19-25, 25-21, 29-31 ve 15-9 set sonuçlarıyla 3-2 mağlup etti.
Hollanda, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek.
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