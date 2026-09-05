Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor'a karşı deplasmanda 2-0 kazanan ilk 11'ine güvendi.

Beşiktaş karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 65 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattını Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Vedat Muric'e güvenildi.

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Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.

TEK EKSİK ASENSIO

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde tek oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan İspanyol yıldız Marco Asensio, derbide takımını yalnız bıraktı.

KEREM 2 MAÇ SONRA KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 2 maçın ardından kadroya döndü.

Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor maçında beyin sarsıntısı geçiren ve uygulanan protokol nedeniyle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarında kadroda yer almayan Kerem, 2 müsabaka sonra Beşiktaş derbisiyle kadroda yer aldı.

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Kerem Aktürkoğlu, derbiye yedek kulübesinde başladı.

2 OYUNCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Mason Greenwood ve Nathan Ake, ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktı.

Romelu Lukaku ile Kojo Oppong ise müsabakada yedek soyundu.

MURIQI 6 YIL SONRA DERBİDE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, 6 yıl sonra sarı-lacivertli formayla Beşiktaş derbisine çıktı.

Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla son maçına da Beşiktaş karşısında çıkmıştı. 19 Temmuz 2020 tarihinde oynanan mücadelede Vedat Muriqi, 25. dakikada kırmızı kart görmüş, Fenerbahçe sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.

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32 yaşındaki futbolcu, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk derbisini de Beşiktaş'a karşı oynadı.

YOĞUN GÜVENLİK

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için stat ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada girdi.

Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra çok sayıda polis de görev yaptı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, derbiye yoğun ilgi gösterdi.

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Beşiktaş derbisi dolayısıyla erken saatlerde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertliler, maç öncesinde tazahüratlarla takımlarına destek verdi.

Sarı-lacivertliler, stadın tamamını doldurarak takımlarının yanında oldu.

BAKANLAR DA DERBİDE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, derbi maçı tribünde takip etti.

Müsabakayı Bak ve Göktaş'ın yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yerinde izledi.

GEMİ KAZALARINDA HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Silivri açıklarındaki gemi kazalarında hayatını kaybedenler unutulmadı.

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Gemi kazalarında hayatını kaybedenler anısına derbi öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

AİLE VE SOSYAL HÜZMETLER BAKANLIĞI'NDAN 'İYİLİK VAR' MESAJI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, sahadaki büyük rekabetin yanı sıra anlamlı bir sosyal mesajın da adresi oldu.

Sezonun ilk büyük derbisinde futbolseverlerin karşısına stadyumlarda görmeye alışık olmadıkları dev bir kitap, dev bir gitar ve dev bir ayıcık çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 12 Eylül'de hayata geçireceği "İyilik Var" Gönüllülük Platformu'nun habercisi olan dev nesnelerle, küçük görülen bir katkının bir başkasının hayatında çok büyük bir karşılık bulabileceğine dikkat çekildi.

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Derbide sergilenen kitap bilgi ve öğrenmeyi, gitar yetenek ve paylaşmayı, ayıcık ise ilgi, zaman ve insani teması temsil etti.

Dev nesneler aracılığıyla iyiliğin yalnızca maddi destekten ibaret olmadığı, insanların zamanlarını, emeklerini, bilgilerini, yeteneklerini ve mesleki deneyimlerini paylaşarak da başkalarının hayatına dokunabilecekleri vurgulandı.