A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya'ya 86-72 mağlup oldu.

12 Dev Adam, bu sonuçla ilk tur grubu dahil elemelerde oynadığı 9. maçında ilk kez yenildi.

Ay-yıldızlılar Dünya Kupası'na katılmayı daha önce garantilemişti.

Ev sahibi İtalya ise 6. galibiyetini alıp kupaya katılma şansını sürdürdü.

Dengeli başlayan maçta İtalya, Diouf ile pota altından etkili olurken, Türkiye ise Flynn ve Furkan Korkmaz ile skor üretti. Çeyreğin ikinci bölümünden itibaren oyun üstünlüğünü ele geçiren A Milli Takım, Onuralp Bitim'in dış atışıyla 9. dakikada 7 farklı üstünlük yakaladı: 13-20. Son 1 dakika 32 saniyede üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle 9-0'lık seri yakalayan İtalya, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

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A Milli Takım, Doğuş Özdemiroğlu'nun sahaya koyduğu enerjiyle etkili başladığı ikinci çeyreğin ilk dakikasında 5 sayı üretti: 22-25. Ay-yıldızlıların basit hatalarını iyi değerlendiren İtalya, Mannion'ın kazandırdığı basketlerle 16. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 38-31. Çabuk toparlanan ve İtalya'ya sadece serbest atışlardan sayı imkanı tanıyan Türkiye, Yiğit Onan'ın basketiyle 19. dakikada skoru lehine çevirdi: 41-40. Kalan bölümü daha iyi oynayan İtalya, soyunma odasına 44-41 üstün gitti.

İtalya, üçüncü periyoda etkili başladı. İstediklerini sahaya yansıtamayan Türkiye karşısında son bölümde farkı çift hanelere çıkaran ev sahibi takım, bu çeyreği 63-52 önde bitirdi.

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Dördüncü ve son çeyrek, büyük bir heyecana sahne oldu. Metecan Birsen ve Furkan Korkmaz'ın kazandırdığı sayılarla farkı 4'e kadar indiren A Milli Takım karşısında dış atışlardan kritik 4 basket bulan İtalya, karşılaşmayı 86-72 kazandı.

Öte yandan karşılaşmayı İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella takip etti. Mücadeleyi Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Salon: PalaEur

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Mihkel Manniste (Estonya), Tomasz Wit Langowski (Polonya)

İtalya: Mannion 17, Ferrari 2, Veronesi 12, Petrucelli 2, Diouf 17, Ricci 11, Candi 5, Baldasso 11, Caruso 2, Tonut 7, Spissu

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Türkiye: Flynn 13, Şehmus Hazer 4, Furkan Korkmaz 11, Metecan Birsen 13, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim 11, Kenan Sipahi 9, Furkan Haltalı 2, Doğuş Özdemiroğlu 5, Erkan Yılmaz, Yiğit Onan 4, Yiğit Arslan

1. Periyot: 22-20

Devre: 44-41

3. Periyot: 63-52