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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi Julian Schuster: Trabzonspor çok kaliteli ve enerjik bir takım

        Julian Schuster: Trabzonspor çok kaliteli ve enerjik bir takım

        Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 1-0 yendikleri Trabzonspor'un çok kaliteli ve enerjik bir takım olduğunu belirterek, böyle bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 23:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Julian Schuster'den Trabzonspor'a övgü!

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, değerlendirmelerde bulundu.

        TRABZONSPOR'A ÖVGÜ

        Karşılaşmanın önemli bir mücadeleye sahne olduğunu belirten Schuster, "Bugün çok önemli bir maç oynadık. Defansif anlamda agresif bir oyun ortaya koyduk. Bazı fırsatları değerlendiremedik. Böyle bir stadyumda önemli bir karşılaşmaya çıktık ve çok değerli 3 puan aldık" dedi.

        Trabzonspor’un oyun kalitesine dikkat çeken Schuster, "Trabzonspor kalite olarak çok iyi ve enerjisi yüksek bir takım. Top kazanma konusunda oldukça iyiler" ifadelerini kullandı.

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