Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Halter Kaan Kahriman'dan gümüş madalya!

        Kaan Kahriman'dan gümüş madalya!

        Milli halterci Kaan Kahriman, Çin'deki dünya halter şampiyonasında erkekler 75 kiloda koparmada gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 17:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kaan Kahriman'dan gümüş madalya!

        Milli halterci Kaan Kahriman, Çin'deki dünya halter şampiyonasında erkekler 75 kiloda koparmada gümüş madalya kazandı.

        Ningbo kentindeki organizasyonda milli sporcular erkekler 75 kiloda kaldırışlarını gerçekleştirdi.

        Ay-yıldızlı haltercilerden Kaan Kahriman, koparmada 159 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Silkmede 175 kilo kaldıran Kaan, toplamda ise 334 kilo ile şampiyonayı tamamladı.

        Aynı sıklette yarışan Yusuf Fehmi Genç ise koparmada 150 kilo kaldırırken silkmede üç hakkında da başarılı olamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu

        Antalya'nın Demre ilçesinde kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Yolların su ve selin getirdiği molozlarla dolduğu ilçede, yerleşim yerleri ve tarım alanlarında da hasar oluştu. (DHA)

        #halter
        #çin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"