Kaan Kahriman'dan gümüş madalya!

Milli halterci Kaan Kahriman, Çin'deki dünya halter şampiyonasında erkekler 75 kiloda koparmada gümüş madalya kazandı.

Ningbo kentindeki organizasyonda milli sporcular erkekler 75 kiloda kaldırışlarını gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlı haltercilerden Kaan Kahriman, koparmada 159 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Silkmede 175 kilo kaldıran Kaan, toplamda ise 334 kilo ile şampiyonayı tamamladı.

Aynı sıklette yarışan Yusuf Fehmi Genç ise koparmada 150 kilo kaldırırken silkmede üç hakkında da başarılı olamadı.