Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Karşıyaka: 84 - Beşiktaş: 83 | MAÇ SONUCU

        Karşıyaka: 84 - Beşiktaş: 83 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, sahasında Beşiktaş'ı 84-83 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 21:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karşıyaka Beşiktaş'ı tek farkla devirdi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, sahasında Beşiktaş'ı 84-83 mağlup etti.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

        Karşıyaka: Weber 12, El-amin 15, Kelly 13, Yavuz Gültekin 9, Enoch 12, Muhaymin Mustafa 2, Starks 13, Hakan Sayılı 5, Egemen Yapıcı, Ouattara 3

        Beşiktaş: Dotson 12, Walker Iv 17, Metecan Birsen 3, Brown 6, Zizic 8, Berk Uğurlu 2, Morgan 7, Wilbekin 10, Omoruyi 2, Furkan Korkmaz 8, Gabriel 8

        1.⁠ ⁠Periyot: 17-22

        Devre: 40-38

        3.⁠ ⁠Periyot: 52-59

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda uyuşturucu imalathanesine uzanan silahlı saldırı kamerada: Sarhoştum neden ateş ettiğimi hatırlamıyorum

        BEYOĞLU'nda Mazlum K. (23) ve Mahsun K.'ye tanımadıkları bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Beyoğlu Asayiş polisinin şüphelileri takibiyle ortaya çıkarılan uyuşturucu imalathanesinde 135 kilogram pregabalin ve 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Saldırıya uğ...
        #karşıyaka
        #beşiktaş
        #Basketbol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        İran liderinin talimatını açıkladı
        İran liderinin talimatını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım