Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan sert sözler: Sokak köpeği ondan daha değerli!

Bir dönem Kayserispor forması giyen Nijerya asıllı Rus futbolcu German Onugkha'nın Türkiye hakkındaki sözleri tepki toplamıştı.

Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra şehirdeki yaşam koşullarını, esnafı ve yemek kalitesini hedef alan Rus forvet German Onugkha'ya, kulüp başkanı Ali Çamlı'dan çok sert tepki geldi.

Kameralar karşısında eski futbolcusuna yönelik ağır ifadeler kullanan Çamlı, Onugkha'nın Kayserispor'da oynadığı dönemde takım arkadaşlarını yumrukladığını söyledi.

"KAYSERİ'NİN SOKAK KÖPEĞİ ONDAN DAHA DEĞERLİ"

Çamlı, "Onugkha denen bir adam. Bu geçen bir paylaşım yapmış Kayseri’yle ilgili de. Benim için Kayseri’nin sokaktaki köpeği ondan daha değerli. Bu kadar net söylüyorum. Sen Kayserispor’un 1 milyon eurosunu aldın gittin. Kayserispor’a ne verdin?" şeklinde konuştu.

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GERMAN ONUGKHA NE DEMİŞTİ?

Rusya merkezli Sport24'e konuşan German Onugkha, Kayseri'deki yaşamından memnun kalmadığını belirterek, "Tüm Türkiye adına konuşamam ama Kayseri özelinde konuşacak olursak hayat berbat. Durumu hafifletmek için böyle söylüyorum. Son yıllarda toparlanmama yardımcı olduğu için hindistan cevizi suyu içiyorum, ancak şehirde bulmak imkansız. Yok denecek kadar az. Yemek kalitesi berbat. Restoranlar berbat. Düzgün taksi yok. Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu öğrendiklerinde 5 kat fazla dolandırıyorlar. Mesela hurma almak için pazara gidiyoruz. Normalde fiyatı bellidir. Ancak futbolcu olduğunuzu görünce tartarken sizi kandırıyorlar. Her yerde aldatmaca var." ifadelerini kullanmıştı.