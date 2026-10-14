İstanbul Valiliği, kentte yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceğini belirtti. Açıklamada, "Avrupa Yakası'nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli y... Daha Fazla Göster

İstanbul Valiliği, kentte yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceğini belirtti. Açıklamada, "Avrupa Yakası'nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. Öte yandan megakentin birçok noktasında sel ve su baskınları meydana geldi.(İHA) Daha Az Göster