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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Keçiörengücü: 0 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Keçiörengücü: 0 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü ile Iğdır FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Keçiörengücü haftayı 17, Iğdır FK ise 20 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        Ankara'da gol sesi çıkmadı!

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan karşılaşma golsüz berabere bitti.

        Bu sonuçla beraber Başkent temsilcisi puanını 17'ye, Iğdır FK ise 20'ye yükseldi.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Karagümrük'e konuk olacak. Iğdır FK, Boluspor'u ağırlayacak.

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