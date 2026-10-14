Keçiörengücü: 0 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü ile Iğdır FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Keçiörengücü haftayı 17, Iğdır FK ise 20 puanla tamamladı.
Giriş: 14 Ekim 2026 - 22:20 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan karşılaşma golsüz berabere bitti.
Bu sonuçla beraber Başkent temsilcisi puanını 17'ye, Iğdır FK ise 20'ye yükseldi.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Karagümrük'e konuk olacak. Iğdır FK, Boluspor'u ağırlayacak.
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