Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Gustavo Fernandes Correia oldu.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 12:34 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında bugün Kocaelispor ile Fenerbahçe saat 19.00'da Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Alpaslan Şen olacak.
Karşılaşmada VAR'da Gustavo Fernandes Correia, AVAR’da ise Mehmet Emin Tuğral görev alacak.
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