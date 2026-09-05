Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor, Keita'nın sözleşmesini fethetti: FIFA'ya gidecek!

        Kocaelispor, Keita'nın sözleşmesini fethetti: FIFA'ya gidecek!

        Kocaelispor, Habib Ali Keita'nın takımdan izinsiz ayrılması nedeniyle sözleşmesini feshettiğini ve FIFA'da dava açacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 16:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kocaelispor, Keita için FIFA'ya gidecek!

        Kocaelispor, Malili futbolcu Habib Ali Keita’nın takımdan izinsiz ayrılması nedeniyle sözleşmesini feshettiğini ve FIFA’da dava açacağını açıkladı.

        Kocaelispor'un, Malili futbolcu Habib Ali Keita'nın takımdan izinsiz ayrılmasına ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Futbolcu Habib Ali Keita ile kulübümüz arasındaki sözleşme, futbolcunun sezon öncesi hazırlık kamplarına ve antrenmanlarına izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmaması, devam eden futbol sezonundaki müsabakalara katılmaması, bu hususta kendisine gönderilen ihtarnamelere rağmen sözleşmeden kaynaklanan edimlerini ağır suretle ve ısrarlı bir şekilde ihlal etmesi ve bu durumun artık taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin devamını kulübümüz açısından çekilmez kılması nedeniyle kulübümüz tarafından tek taraflı olarak ve haklı nedenle feshedilmiştir. Kulübümüz tarafından futbolcu hakkında ve müteselsil sorumluluk ilkesi mucibince feshi müteakip olması halinde futbolcu ile ilk sözleşmesel ilişkiye girecek üçüncü kulübe FIFA Futbol Mahkemesi nezdinde sportif ceza ve tazminat talepli dava ikame edilecektir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kocaelispor
        #Habib Ali Keita
        #FIFA
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında!
        CANLI | Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Silivri'de batan gemi 720 metrede!
        Silivri'de batan gemi 720 metrede!
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        İşte dünyanın en iyi savunma şirketleri
        İşte dünyanın en iyi savunma şirketleri
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        Estetik operasyonu kâbusla son buldu!
        Estetik operasyonu kâbusla son buldu!
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        Roma'da evlendiler
        Roma'da evlendiler
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        Cem Yılmaz'ın tansiyonu
        Cem Yılmaz'ın tansiyonu
        Kadıköy'de nefes kesen derbi!
        Kadıköy'de nefes kesen derbi!
        Fon getirilerine yüzde 10 stopaj
        Fon getirilerine yüzde 10 stopaj
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Zeynep'in katledildiği 'vahşet evi'nde yeni isimler saptandı!
        Zeynep'in katledildiği 'vahşet evi'nde yeni isimler saptandı!
        "Verebileceğim en büyük cezayı verdim"
        "Verebileceğim en büyük cezayı verdim"