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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Lionel Scaloni: Oyuncuların sergilediği performansı anlatmak zor, bizi zafere taşıyorlar

        Lionel Scaloni: Oyuncuların sergilediği performansı anlatmak zor, bizi zafere taşıyorlar

        Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Öğrencileri hakkında övgü dolu sözler sarfeden Scaloni, "Oyuncuların sergilediği performansı anlatmak zor, biz gerçekten eşsiziz. Oyuncularımız bizi zafere taşıyor ve bu forma bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 01:35 Güncelleme:
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        Scaloni'den oyuncularına övgü dolu sözler!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenerek final biletini alan Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni, galibiyeti değerlendirdi.

        "BU OYUNCULAR BİZİ ZAFERE TAŞIYOR"

        Scaloni, "Bu forma bunları hak ediyor: Sonuna kadar her şeyinizi vermek ve hiçbir şeyden sakınmamak." dedi.

        Arjantinli teknik adam, "Oyuncuların sergilediği performansı anlatmak zor! Biz gerçekten eşsiziz. Bu oyuncular bizi zafere taşıyor!" diye konuştu.

        İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finali için de mesaj veren Scaloni, "Kazanmaya çalışacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama bu zaten muhteşem." sözlerini sarf etti.

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