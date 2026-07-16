Lionel Scaloni: Oyuncuların sergilediği performansı anlatmak zor, bizi zafere taşıyorlar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenerek final biletini alan Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni, galibiyeti değerlendirdi.

"BU OYUNCULAR BİZİ ZAFERE TAŞIYOR"

Scaloni, "Bu forma bunları hak ediyor: Sonuna kadar her şeyinizi vermek ve hiçbir şeyden sakınmamak." dedi.

Arjantinli teknik adam, "Oyuncuların sergilediği performansı anlatmak zor! Biz gerçekten eşsiziz. Bu oyuncular bizi zafere taşıyor!" diye konuştu.

İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finali için de mesaj veren Scaloni, "Kazanmaya çalışacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama bu zaten muhteşem." sözlerini sarf etti.