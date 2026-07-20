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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Luis de la Fuente: Bizim nesille gurur duyuyorum

        Luis de la Fuente: Bizim nesille gurur duyuyorum

        İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularıyla ilgili övgü dolu sözler sarf eden Fuente, "Bir fikir etrafında büyüyen, o fikre bağlı kalan ve her geçen gün onu daha ileri taşıyan bu nesille büyük gurur duyuyorum. Olağanüstü yeteneklere sahipler. Hepsi çok iyi ve büyük futbolcular. Aynı zamanda bir takımın ve ailenin nasıl olması gerektiğini de gösterdiler." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 02:01 Güncelleme:
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        "Bizim nesille gurur duyuyorum"

        2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, şampiyonluğu değerlendirdi.

        "BİZİM NESİLLE GURUR DUYUYORUM"

        Futbolcularına övgüler yağdıran De la Fuente, "Bir fikir etrafında büyüyen, o fikre bağlı kalan ve her geçen gün onu daha ileri taşıyan bu nesille büyük gurur duyuyorum. Olağanüstü yeteneklere sahipler. Hepsi çok iyi ve büyük futbolcular. Aynı zamanda bir takımın ve ailenin nasıl olması gerektiğini de gösterdiler. Onlarla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Dünya Kupası zaferinin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten deneyimli çalıştırıcı, yaşadığı duyguları anlatmakta zorlandığını söyledi.

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        De la Fuente, "Çok heyecanlıyım. Geriye dönüp baktığımda bu futbolcularla birlikte her şeyi kazandığımızı görüyorum. Gerçekten her şeyi başardık." dedi.

        "MARTINEZ'İN KURTARIŞLARI DAHA ÖNCE KAZANMAMIZI ENGELLEDİ"

        Final karşılaşmasını da değerlendiren Luis de la Fuente, İspanya'nın bulduğu fırsatlarla sonuca daha erken ulaşabileceğini savundu.

        Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in performansına dikkat çeken De la Fuente, "Bence maçın sonucu çok daha erken belli olmalıydı. Emiliano Martinez'in yaptığı kurtarışlar, karşılaşmayı daha önce kazanmamızı engelledi." şeklinde konuştu.

        "RAKİBİNİZ 10 KİŞİ KALSA BİLE ZORLANMANIZ NORMAL"

        Rakibin kırmızı kart görmesinin ardından maçın kolaylaşmadığını belirten İspanyol teknik adam, final karşılaşmalarında baskının her zaman yüksek olduğunu ifade etti.

        De la Fuente, "Bu bir Dünya Kupası finaliydi. Rakibiniz on kişi kalsa bile zorlanmanız normal. Böyle karşılaşmalarda her türlü senaryoya hazır olmanız gerekir. Biz de sahada yaşanabilecek her şeye hazırlıklıydık." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

        Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, 2023 UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024'ün ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanarak kısa sürede üçüncü büyük şampiyonluğuna ulaştı.

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