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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Luke Benstead: Hocaya gösterilen kırmızı kartla ilgili büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz!

        Luke Benstead: Hocaya gösterilen kırmızı kartla ilgili büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz!

        Başakşehir Teknik Sorumlusu Luke Benstead, Galatasaray karşılaşmasında son düdüğün ardından Teknik Direktör Nuri Şahin'in kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak, "Nuri Hoca oraya sadece 'Neden?' diye sormaya gitti. Henüz herhangi bir iletişim kurmamışken, herhangi bir şey söylememişken çok üzücü bir şekilde kırmızı kart gördü. Bu durumdan dolayı çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 23:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kırmızı kartla ilgili hayal kırıklığı yaşıyoruz!"

        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin’in maç sonunda kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına teknik sorumlu Luke Benstead katıldı. Takımın sergilediği performanstan teknik heyet olarak memnun olduklarını belirten Benstead, "Elimize çok iyi fırsatlar geçti, çok iyi şanslar oluşturduk. Nihayetinde detaylarda kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor, bunlardan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Performanstan yeteri kadar memnunuz ama bunları geliştirmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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        "KHAREBASHVILLI İLK MAÇINDA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ"

        Müsabakanın 63. dakikasında gerçekleşen Christopher Operi - Saba Kharebashvili değişikliğiyle ilgili soru üzerine İngiliz çalıştırıcı, şunları söyledi:

        "Saba'nın oyuna çok iyi girdiğini düşünüyorum ben. İyi bir maç çıkardı ve ilk maçıydı, bunu da unutmamamız lazım. Biz ona çok güveniyoruz. Değişikliğin sebebi taktikselden ziyade sarı kartlıydı Christopher Operi. Bu sebepten dolayı onu oyundan alma kararı aldık, herhangi bir pişmanlık yok bundan dolayı. Çok tecrübeli bir oyuncu evet ama yerine giren oyuncumuzun da çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyoruz."

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        "HOCAYA GÖSTERİLEN KIRMIZI KARTLA İLGİLİ BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

        Mücadelenin ardından Teknik Direktör Nuri Şahin’in gördüğü kırmızı kart pozisyonuyla ilgili teknik heyet arasında yapılan konuşmaya değinen Benstead, "Kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz bu kararla alakalı. Çünkü hakemlerin bu konularda bize daha yardımcı olmasını bekliyoruz. Duygusal bir maç sonu, yani son dakikada gelen golle beraber çok duygusal bir maç sonu oldu. Nuri Hoca oraya sadece ‘Neden?’ diye sormaya gitti. Herhangi bir iletişim dahi kurmamışken, herhangi bir şey söylememişken çok üzücü bir şekilde ne yazık ki kırmızı kart gördü. Buraya ben 4. hakemi de eklemek isterim. Çünkü maç oynanırken de kırmızı kart gördük ve kendisine sebebini sorduğumuzda net bir cevap alamadık ne yazık ki bu konuyla alakalı. Bu gibi anlarda bence hakemlerin daha toleranslı, daha hocaları anlayan ve onların bakış açısıyla bu durumu değerlendiren tavırda olmaları gerekiyor. Eğer herhangi bir şekilde bir açıklama yapılsaydı orada, bu gibi şeyler yaşanmayacaktı belki de ve böyle bir kart olmayacaktı. O yüzden çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" cümlelerine yer verdi.

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        Eldor Shomurodov’un önceki maçlara kıyasla kaleye daha yakın bir pozisyonda görev yapmasının nasıl bir plan dahilinde olduğunun sorulması üzerine Benstead, "Bu sadece taktiksel bir karardı. Daha ziyade bu müsabakaya 3 orta saha ile çıkmaya çalıştık. Shomurodov aynı zamanda bir 9 numara. Onu 9 numara pozisyonuna alıp, Olivier Kemen'i 10 numara pozisyonuna almayı düşündük. Davie Selke bu zamana kadar tabii ki çok değerli bir performans ortaya koydu. Ama bu karşılaşmayı kazanmak adına taktiksel anlamda böyle bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

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        #Başakşehir
        #kırmızı kart
        #süper lig
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