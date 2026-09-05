Bandırmaspor Boluspor karşısında gol oldu yağdı!
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, evinde ağırladığı Boluspor'u 6-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u ağırladı. Bandırmaspor, 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı 6-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada ev sahibi Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 33. dakikalarda Amidou Badji, 20 ve 24. dakikalarda Gianni Bruno ve 37 ile 79. dakikalarda Tosin Kehinde attı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde 9 puana yükseldi. Boluspor, ligde bu sezon oynadığı 6 maçta puan alamadı.
Ligin gelecek haftasında Bandırmaspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Melek Dakan, Sezgin Çınar, Mehmet Dura
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima (Dk. 66 Seck), Liço (Dk. 46 Mulumba), Bruno (Dk. 63 Hakan Bilgiç), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Çinemre), Kehinde, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş, Badji (Dk. 63 Recep Yalın Dilek), Burak Bekaroğlu
Boluspor: Tafas (Dk. 59 Muhammet Özkan), Can Arda Yılmaz, Gonzalez (Dk. 59 Ege Özkayımoğlu), Escobar (Dk. 60 Tolunay Artuç), Abdulsamet Kırım, Mustafa Alptekin Çaylı, Muhammed Mert, Muhammet Zeki Dursun, Argüello (Dk. 60 Ahmet Can Özdemir), Elvin Yunuszade (Dk. 60 Cuesta), Bartu Göçmen
Goller: Dk. 16 ve 34 Badji, Dk. 20 ve 24 Bruno, Dk. 37 ve 79 Kehinde (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor), Dk. 58 Elvin Yunuszade, Dk. 71 Can Arda Yılmaz (Boluspor)