Başakşehir ile Kasımpaşa yenişemedi!
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Giriş: 30 Ağustos 2026 - 23:20 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa’yı konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Başakşehir'in golünü 18. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Kasımpaşa'da ise 84. dakikada Fousseni Diabate sahneye çıktı.
Bu sonucun ardından Başakşehir ligde 4 puana yükseldi. Kasımpaşa ise puanını 5'e çıkardı.
Başakşehir gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Kasımpaşa ise Amedspor ile sahasında kozlarını paylaşacak.
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