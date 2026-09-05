Manchester City'e evinde tek gol yetti
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City evinde ağırladığı Covertry City'i 1-0 mağlup etti.
Giriş: 05 Eylül 2026 - 19:34 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City sahasında Coventry City'i ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Mücadelen'n tek golünü 26. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Bu sonucun ardından lige 3'te 3 ile başlayan Manchester City puanını 9'a yükseltti. Ligin yeni takımı Coventry City ise henüz puan alamadı.
Manchester City gelecek hafta Old Trafford'da Manchester United'a konuk olacak. Coventry City ise Brighton'ı sahasında ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ