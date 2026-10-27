Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk oldu. Dev derbiyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin performansı yoğun eleştiri alırken, Mason Greenwood ise hayal kırıklığı yarattı.

SEZONA FLAŞ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

Yaz transfer döneminde 39 milyon euroluk bonservis bedeliyle Marsilya'dan transfer edilen İngiliz futbolcu, sezona dikkat çeken bir başlangıç yapmıştı. Sarı-lacivertli formayı 18 maçta giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 go ve 4 asiste imza atarak taraftarın sevgisini kazandı.

Ancak Süper Lig'de oynanan 8-0'lık Eyüpspor maçının ardından Greenwood'un performansında belirgin bir düşüş yaşandı. Eyüpspor karşısında 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Greenwood, son oynadığı 5 maçta 1 gol atabildi.

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SON 5 MAÇ 1 GOL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'a karşı 1 gol kaydeden Greenwood, Devler Ligi'ndeki Aston Villa ve Süper Lig'deki Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında skor katkısı veremedi.

PENALTILARDA SORUN YAŞIYOR

Ayrıca Fenerbahçe forması ile 3 kez penaltı noktasına gelen Mason Greenwood, Eyüpspor karşısında golü bulurken Konyaspor ve Alanyaspor mücadelelerinde penaltı atışını gole çeviremedi.