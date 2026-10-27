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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Mason Greenwood son 5 maçta hayal kırıklığı yarattı!

        Mason Greenwood son 5 maçta hayal kırıklığı yarattı!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon 2. derbi mağlubiyetini yaşadı. Yaz transfer döneminde takıma katılan İngiliz yıldız Mason Greenwood, bu karşılaşmada da bekleneni veremedi. Sezona flaş bir başlangıç yapan Greenwood, son 5 maçta 1 gol kaydedebildi.

        Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:39 Güncelleme:
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        Son 5 maçta hayal kırıklığı yarattı!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk oldu. Dev derbiyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.

        Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin performansı yoğun eleştiri alırken, Mason Greenwood ise hayal kırıklığı yarattı.

        SEZONA FLAŞ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

        Yaz transfer döneminde 39 milyon euroluk bonservis bedeliyle Marsilya'dan transfer edilen İngiliz futbolcu, sezona dikkat çeken bir başlangıç yapmıştı. Sarı-lacivertli formayı 18 maçta giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 go ve 4 asiste imza atarak taraftarın sevgisini kazandı.

        Ancak Süper Lig'de oynanan 8-0'lık Eyüpspor maçının ardından Greenwood'un performansında belirgin bir düşüş yaşandı. Eyüpspor karşısında 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Greenwood, son oynadığı 5 maçta 1 gol atabildi.

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        SON 5 MAÇ 1 GOL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'a karşı 1 gol kaydeden Greenwood, Devler Ligi'ndeki Aston Villa ve Süper Lig'deki Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında skor katkısı veremedi.

        PENALTILARDA SORUN YAŞIYOR

        Ayrıca Fenerbahçe forması ile 3 kez penaltı noktasına gelen Mason Greenwood, Eyüpspor karşısında golü bulurken Konyaspor ve Alanyaspor mücadelelerinde penaltı atışını gole çeviremedi.

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