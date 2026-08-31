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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Matteo Guendouzi: Daha fazla gol atabilirdik!

        Matteo Guendouzi: Daha fazla gol atabilirdik!

        Fenerbahçe'nin Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 00:07 Güncelleme:
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        "Daha fazla gol atabilirdik!"

        Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.

        Takım olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını belirten Guendouzi, daha farklı bir skor elde edebilecek kadar pozisyon ürettiklerini söyledi.

        "DAHA ÇOK GOL ATABİLİRDİK"

        "Bana göre beraber ortaya koyduğumuz performansla hak ettiğimiz bir netice aldık. Çok fazla pozisyon yarattık, daha çok gol atabilirdik. Genele bakacak olursak kollektif olarak güzel oyun ortaya koyduk. Zor bir haftaydı. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama güzel bir galibiyet elde ettik. Güzel bir hafta oldu bizim açımızdan."

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        "ŞİMDİ LİGE ODAKLANIYORUZ"

        Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın sezon başındaki önemli hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Fransız futbolcu, artık lig yarışına odaklandıklarını belirtti.

        "Gerçekten çok önemliydi Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. İlk hedeflerimizden bir tanesiydi bu. Hem camia hem kulüp hem taraftarlarımız için önemini biliyorduk. Bunu geride bıraktık. Şu an ligi düşünüyoruz. Hedeflerimize devam etme noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İyi bir iş çıkardık. Herkes çok mutlu. Şimdi lige odaklanıyoruz. Sezon sonuna kadar maksimum performans ortaya koymaya devam edeceğiz."

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        #Matteo Guendouzi
        #fenerbahçe
        #Samsunspor
        #süper lig
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