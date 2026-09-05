Mehmet Akif Üstündağ'dan Zoran Terzic'e sert sözler: Bundan sonra Türkiye'de iş aramasın!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ açıklamalarda bulundu.

Üstündağ, maçtaki itirazları ile dikkat çeken ve turnuva boyunca A Milli Takımımız hakkında ilginç sözler sarf eden Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic'e yönelik sert ifadeler kullandı.

"BUNDAN SONRA TÜRKİYE'DE İŞ ARAMASIN"

Üstündağ, "Bu ülkeden ekmek yiyorsunuz. Bu ülkeden yatırım yapıyorsunuz. Ve bu ülkenin milli takımında ve kulüplerinde görev almak için gayret sarf edip istekte, arzuda ve araya devreye sokmadığınız kimseler kalmayacak. Ama bugün sizi geçmişte de bağrına basan taraftarın önünde, bu ülkenin önünde, rakip takımın koçu için söylüyorum: Bugün burada yaptığı bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı bence bundan sonra da Türkiye'de iş aramasın diyorum. Çok kırgınız bu olmamalıydı. Bu hareketler hiç yakışmadı. 1 aydır hiç sustuk, ilk defa konuşuyorum. Ekibim de dahil ilk defa konuşuyoruz" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

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"VARGAS'IN PASAPORTU HALA SIRP!"

Üstündağ, devşirme oyuncularla ilgili söylemlere de tepki göstererek, "Neydi? Efendim, yok devşirme olmuş da... Soruyorum, Boskovic acaba Sırp mı? Ablası hala Bosna'nın kaptanı. Kurtagic acaba nereli? Ve Vargas'ı son gecede aldık, pasaportu hala Sırp... Madem bakış açın böyleydi, niye pasaportunu Sırp, Sırbistan pasaportu yaptın ve o takıma almak için niye bu kadar gayret sarf ettin?" ifadelerini kullandı.

Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic

"TAKIM SAHADA CEVABINI VERDİ"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ son olarak, "Yani böyle provokatif söylemlerle bir yere varılmaz. Bence bizim işimize geldi, takım da sahada bunun en güzel cevabını verdi" ifadelerini kullandı.