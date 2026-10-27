Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili açıklama

        Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili açıklama

        Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'in 9. haftasında konuk oldukları Galatasaray derbisinin ardından yaşanan gerginliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Polislere karşı herhangi bir hareketinin olmadığının altını çizen Hakan, "Özellikle de görevini yerine getiren polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır. Onları hedef alan herhangi bir tutumun içerisinde olmam dün de söz konusu değildi, bugün de değildir." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 17:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mert Hakan'dan derbi açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray'la deplasmanda kozlarını paylaşan Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Hakan Yandaş, maç sonrası yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

        "POLİSLERE KARŞI HAKARET İÇEREN BİR SÖZÜM VEYA DAVRANIŞIM OLMAMIŞTIR"

        Deneyimli futbolcu açıklamasında, "Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki devletimizin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır. Onları hedef alan herhangi bir tutumun içerisinde olmam dün de söz konusu değildi, bugün de değildir. Yalnızca o anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem kendilerinden de ayrıca özür dilerim." sözlerini sarf etti.

        REKLAM

        Mert Hakan, Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet için de Fenerbahçe taraftarından özür diledi.

        Mert Hakan'ın açıklaması şu şekilde:

        "Dün oynadığımız derbi maçının ardından yaşanan olayların hiçbir aşamasında herhangi bir tartışmanın içinde yer almadım. Maçı kaybetmenin verdiği üzüntü ve gerginlikle, kimseyle muhatap olmadan yalnızca içeri girmeye çalışıyordum.

        Ancak görüyorum ki yaşananlar, kamuoyunda yine benim üzerimden farklı noktalara çekilmeye çalışılıyor. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki devletimizin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır. Onları hedef alan herhangi bir tutumun içerisinde olmam dün de söz konusu değildi, bugün de değildir. Yalnızca o anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem kendilerinden de ayrıca özür dilerim.

        REKLAM

        Artık yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve şahsım üzerinden farklı anlamlar yüklenmemesini temenni ediyorum.

        Son olarak, dün akşam sahadan istemediğimiz bir sonuçla ayrıldığımız için Büyük Fenerbahçe Taraftarından içtenlikle özür diliyoruz. Bu camianın beklentilerinin ve taşıdığımız formanın sorumluluğunun farkındayız. Yaşattığımız üzüntüyü telafi etmek, çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak ve Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Belediye otobüsünde biber gazlı saldırı

        İstanbul Kadıköy'de, belediye otobüsünde bir kişinin, bir kadın ile yaşadığı tartışmanın ardından biber gazı sıkarak kaçması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.(AA)

        #mert hakan yandaş
        #fenerbahçe
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'de hareketli saatler!
        Fenerbahçe'de hareketli saatler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Bugün Ne Oldu? 27 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Ekim 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Kız meselesi yüzünden cinayet! Eski arkadaşların kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!
        Kız meselesi yüzünden cinayet! Eski arkadaşların kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor
        Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        İstanbul'da sağanak! Korkutan görüntüler!
        İstanbul'da sağanak! Korkutan görüntüler!
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Hamaney'den "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi mesajı
        Hamaney'den "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi mesajı
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor