MKE Ankaragücü'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi

2. Lig'de çıktığı son 5 maçta galip gelemeyen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Recep Karatepe'yle yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, teknik direktörümüz Sayın Recep Karatepe ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek, gösterdiği özveri ve katkılardan dolayı Recep Karatepe'ye teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde ve yaşamında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübümüz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Teknik Direktörümüz Sayın Recep Karatepe ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir.



Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek, gösterdiği özveri ve katkılarından… pic.twitter.com/rrPBhc1iUE — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) November 14, 2026

Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kütahyaspor'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü, son haftalarda istediği sonuçları elde edemedi. Başkent ekibi, grupta oynadığı 10 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.