Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig MKE Ankaragücü'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi

        MKE Ankaragücü'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi

        2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Recep Karatepe ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 19:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankaragücü'nde Recep Karatepe dönemi bitti!

        2. Lig'de çıktığı son 5 maçta galip gelemeyen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Recep Karatepe'yle yollar ayrıldı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, teknik direktörümüz Sayın Recep Karatepe ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek, gösterdiği özveri ve katkılardan dolayı Recep Karatepe'ye teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde ve yaşamında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kütahyaspor'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü, son haftalarda istediği sonuçları elde edemedi. Başkent ekibi, grupta oynadığı 10 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda evde halıya sarılı ceset bulundu

        Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.(DHA)

        #MKE Ankaragücü
        #2. lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"