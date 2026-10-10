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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nathan Ake: Çok daha iyisini yapabiliriz

        Nathan Ake: Çok daha iyisini yapabiliriz

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Nathan Ake, Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu. Performans açısından çok daha iyisini yapabileceklerini belirten Ake, "Çok fazla iletişim halindeyiz savunmacılarla. Maçtan sonra da konuşuyoruz, neyi daha iyi yapabiliriz diye. Özellikle maçın zor anlarında daha fazla konuşuyoruz aramızda, baskı anlarında birbirimize yardımcı oluyoruz. Beraber acı çekiyoruz. Yine ifade etmem gerekir ki; çok daha iyisini yapabiliriz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 21:45 Güncelleme:
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        "Çok daha iyisini yapabiliriz"

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin stoperi Nathan Ake, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "MAÇI GOL YEMEDEN BİTİRMEK MUTLULUK VERİCİ"

        Hollandalı savunma oyuncusu, "Gol yemeden maçı tamamlamak bizim için çok önemli. Zaten ön tarafta yetenekli oyuncularımız var. Sadece defans oyuncularıyla ilgili konuşmamak lazım, bu savaşı kollektif olarak verdik ve iyi bir oyun ortaya koyduk. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim; Ederson bugün çok iyiydi. Çok fazla örnek gösterebiliriz savaşma anlamında. Kalemizde bazı pozisyonlar versek de, rakip de gol atabilirdi ama yine de sonuçtan mutluyum. Maçı gol yemeden tamamlamak mutluluk verici." dedi.

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        "ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ"

        Nathan Ake, "Çok fazla iletişim halindeyiz savunmacılarla. Maçtan sonra da konuşuyoruz, neyi daha iyi yapabiliriz diye. Özellikle maçın zor anlarında daha fazla konuşuyoruz aramızda, baskı anlarında birbirimize yardımcı oluyoruz. Beraber acı çekiyoruz. Yine ifade etmem gerekir ki; çok daha iyisini yapabiliriz. Pozisyonel anlamda kendimizi geliştirebiliriz. Baskı, geriye yaslanma anlamında kendimizi geliştirebiliriz. Zamanla bunları da yoluna koyacağız." sözlerini sarf etti.

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