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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Nikola Jokic'ten tarihi istatistik! 200. triple-double

        NBA'de Nikola Jokic'ten tarihi istatistik! 200. triple-double

        NBA'de Denver Nuggets, New Orleans Pelicans'ı 104-91 mağlup ederken Sırp yıldız Nikola Jokic parkeden 21 sayı, 13 ribaund ve 10 asist ile ayrıldı. Deneyimli basketbolcu kariyerinin 200. triple-double'ını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Nikola Jokic'ten tarihi istatistik!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Nikola Jokic, formasını giydiği Denver Nuggets'ın deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 104-91 yendiği maçta, NBA tarihinde 200 triple-double'a ulaşan ikinci oyuncu oldu.

        NBA'de normal sezonlarda 200. triple-double'ını yapan Jokic, maçta 21 sayı, 13 ribaund ve 10 asist kaydetti.

        Tüm zamanların triple-double rekorunun sahibi olan Russell Westbrook, NBA'de 18 sezonda 209 triple-double'a imza atmıştı. Jokic ise devam eden 12. sezonunda ve 200. triple-double'ına ulaştı.

        ROCKETS NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

        Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlık nedeniyle oynamadığı maçta deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 132-100'lük skorla mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

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        Batı Konferansı'nda sezona 5'te 5 galibiyetle başlayan Rockets'ta Fred VanVleet 24, Amen Thompson ise 23 sayı kaydetti.

        Houston'ın maç başına 24,5 sayı ortalamasıyla en skorer oyuncusu konumunda bulunan Alperen, bel ağrısı nedeniyle maçta oynamadı.

        Bucks'ta ise Tyler Herro'nun 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        ADEM BONA'DAN 1 SAYI, 1 RİBAUND, 1 BLOK

        Philadelphia 76ers deplasmanda Indiana Pacers'ı 114-109 mağlup ederken Tyrese Maxey, 27 sayı kaydederek takımını galibiyete taşıdı.

        Doğu Konferansı'nda sezonun ilk 5 maçında 4. galibiyetini elde eden 76ers'ta Joel Embiid 21 sayı ve 11 ribaund, Jaylen Brown 20 sayı ve 10 ribaund, Anfernee Simons 20 sayı, LeBron James ise 13 sayı ve 10 asist kaydetti.

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        76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona ise 1 sayı, 1 ribaund, 1 blok ile maçı tamamladı.

        Pacers'ta Pascal Siakam'ın 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Atlanta Hawks: 117 - Miami Heat: 129

        Cleveland Cavaliers: 121 - Washington Wizards: 111

        Detroit Pistons: 97 - Charlotte Hornets: 89

        Indiana Pacers: 109 - Philadelphia: 114

        Toronto Raptors: 129 - Orlando Magic: 99

        Chicago Bulls: 127 - New York Knicks: 133

        New Orleans Pelicans: 91 - Denver Nuggets: 104

        Milwaukee Bucks: 100 - Houston Rockets: 132

        Minnesota Timberwolves: 114 - Golden State Warriors: 119

        Utah Jazz: 111 - San Antonio Spurs: 117

        Dallas Mavericks: 120 - Oklahoma City Thunder: 96

        Los Angeles Clippers: 87 - Los Angeles Lakers: 103

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