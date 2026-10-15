Nicolas Jackson: Çok önemli bir galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'yi 6-0 yenen Aston Villa'da iki gol atan Nicolas Jackson, galibiyeti değerlendirdi.

HAT-TRICK HEDEFİ

Hat-trick yapmak istediğini belirten Jackson, "Evet, hat-trick yapmak istedim ama en önemlisi kazandık. Umarım bir dahaki sefere hat-trick yaparım" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Johan Manzambi'yi öven Jackson, "Johan Manzambi birinci sınıf bir oyuncu. Birlikte oynadığımız için gerçekten çok mutluyum. Umarım birlikte daha pek çok gol atarız" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

Ibrahim Mbaye hakkında da konuşan Jackson, "Ibrahim Mbaye muhteşem bir oyuncu. İkimiz de Senegal Milli Takımı'ndayız. Umarım daha fazla süre alır. Çok hızlı. Onunla birlikte oynamak güzel" şeklinde konuştu.

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Galibiyetin kendileri için önemine değinen golcü futbolcu, "Bu galibiyet çok önemliydi. Kendi sahamızda galibiyet alamamıştık. Kalecimiz muhteşemdi" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.