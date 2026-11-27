Noah Saviolo: İnanılmaz mücadele verdik
Trabzonspor'un oyuncularından Noah Saviolo, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 2-1 kazandıkları CSKA Sofya mücadelesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirten Saviolo, "Takımımla gurur duyuyorum. Ne olursa olsun inanılmaz mücadele verdik, herkes çok iyi mücadele etti ve devam ediyoruz!" dedi.
Giriş: 27 Kasım 2026 - 01:57 Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya'yı 2-1 yenen Trabzonspor'un ikinci golünü atan Noah Saviolo, galibiyeti değerlendirdi.
"İNANILMAZ MÜCADELE VERDİK"
"Tanrı'ya şükürler olsun. Takımımla gurur duyuyorum. Çok mutluyuz, çok güzel bir gol oldu. Ne olursa olsun inanılmaz mücadele verdik, herkes çok iyi mücadele etti ve devam ediyoruz!"
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