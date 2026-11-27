UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya'yı 2-1 yenen Trabzonspor'un ikinci golünü atan Noah Saviolo, galibiyeti değerlendirdi.

"İNANILMAZ MÜCADELE VERDİK"

"Tanrı'ya şükürler olsun. Takımımla gurur duyuyorum. Çok mutluyuz, çok güzel bir gol oldu. Ne olursa olsun inanılmaz mücadele verdik, herkes çok iyi mücadele etti ve devam ediyoruz!"