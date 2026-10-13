Okan Buruk'tan Barcelona karşısında 3 değişiklik: Victor Osimhen 39 gün sonra 11'de!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynanan Kasımpaşa maçının 11’ine göre Barcelona karşısında 3 değişikliğe gitti. Kasımpaşa maçında forma giyen Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Deniz Gül, Barcelona karşısında oynamadı. Bu oyuncuların yerine Buruk; Eren Elmalı, Mario Lemina ve Victor Osimhen’i görevlendirdi.

Kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs ve Eren Elmalı’dan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Mario Lemina’yı görevlendiren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün ve sol kanatta ise Rafael Leao’yu sahaya sürdü. Forvet arkasında Aleksey Batrakov’u oynatan Okan Buruk’un en ileri uçtaki tercihi ise Victor Osimhen oldu.

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Galatasaray, Barcelona karşısına şu ilk 11’ile çıktı:

“Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Victor Osimhen.”

SARI-KIRMIZILILARDA 2 EKSİK

Galatasaray'da Barcelona müsabakasında 2 futbolcu görev yapamadı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Günay Güvenç ve Wilfried Singo karşılaşmada forma giyemeyen oyuncular oldu.

VICTOR OSIMHEN 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray’ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 4 maç sonra 11’e geri döndü. Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki İstanbul Başakşehir FK karşılaşmasında adale sakatlığı yaşayan Victor Osimhen, ligdeki Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting mücadelesinde forma giyememişti. Sakatlığını atlatmasının ardından Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olarak süre alan Nijeryalı golcü, 4 maçlık aranın ardından ilk kez Barcelona karşısında teknik direktör Okan Buruk tarafından ilk 11’de görevlendirildi.

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BARIŞ ALPER YILMAZ YENİDEN SAĞ BEKTE

Galatasaray'da hücum hattının önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai'nin tam olarak hazır olmaması sebebiyle savunmanın sağına geçti. Geçtiğimiz sezonlarda da zaman zaman bek pozisyonunda görev alan milli futbolcu, sakatlığını atlatan ancak henüz maça başlayacak seviyede olmadığı için yedek kulübesinde başlayan Sallai'nin yerine sağ bekte forma giydi. Son olarak Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde sağ bekte görev alan Barış Alper, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci haftasında oynanan Barcelona karşılaşmasında da teknik direktör Okan Buruk tarafından sağ bekte ilk 11'de görevlendirildi.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE STOPER HATTI BOZULMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde savunmanın merkezinde değişikliğe gitmedi. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ilk haftadaki Sporting mücadelesinde olduğu gibi Barcelona karşısında da stoper ikilisini Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs ikilisinden oluşturdu. Süper Lig'de ise 7 haftalık süreçte büyük oranda istikrar korundu. Okan Buruk, ligde oynanan 7 karşılaşmanın 6'sında tandemde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ikilisine şans verdi. Sarı-kırmızılılar ligde sadece 4'üncü haftadaki İstanbul Başakşehir FK maçında değişikliğe giderek sahaya Davinson Sanchez ve Mario Lemina ikilisiyle çıkmıştı.

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TARAFTARDAN BARCELONA MAÇINA YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Mücadele öncesinde tribünleri tıklım tıklım dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, maçın ilk düdüğünden itibaren yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdi. Tribünlerde oluşturulan atmosferle takımlarını ateşleyen taraftarlar, dev karşılaşmada stadı bayram yerine çevirdi.

BAKAN BAK MAÇI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın sahasında Barcelona’yı konuk ettiği karşılaşmayı RAMS Park’ta tribünden takip etti. Bakan Bak, mücadeleyi protokol tribününde Galatasaray Kulübü Başkanı ve yöneticileriyle birlikte izleyerek sarı-kırmızılı ekibe tribünden destek verdi.

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FATİH TERİM MAÇI YERİNDEN İZLEDİ

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Barcelona ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını stadyumdan takip etti. Deneyimli teknik adam, dev mücadeleyi tribünden izleyerek gönül verdiği takıma destek verdi.

YÖNETİMLER DOSTLUK YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Karşılaşma öncesinde Galatasaray ve Barcelona kulübü yöneticileri, Galatasaray Adası'nda düzenlenen geleneksel dostluk yemeğinde buluştu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın yanı sıra her iki kulübün yönetim kurulu üyeleri ile UEFA delegesinin katıldığı organizasyonda, günün anısına karşılıklı hediyeler takdim edildi.