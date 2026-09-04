Ömer Bayram'ın yeni adresi Kasımpaşa oldu!
Kasımpaşa, son olarak Sarıyer forması giyen Ömer Bayram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 04 Eylül 2026 - 23:21 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Sarıyer forması giyen Ömer Bayram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açaıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni transferimiz Ömer Bayram, CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Ömer Bayram’a ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ