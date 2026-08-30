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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Özer Çak yazdı: Fenerbahçe Samsun’da vites yükseltti

        Özer Çak yazdı: Fenerbahçe Samsun’da vites yükseltti

        Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı. Haberturk.com'dan Özer Çak mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 23:49 Güncelleme:
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        "Fenerbahçe Samsun'da vites yükseltti"

        Fenerbahçe, Süper Lig’e Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başladıktan sonra Konyaspor’u 4-0 gibi farklı bir skorla geçerek toparlanma sinyali vermişti 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini de Lyon’u eleyerek sonlandıran Fenerbahçe, Avrupa’daki bu büyük başarının hemen ardından Süper Lig’de zorlu Samsunspor deplasmanına çıktı. Açıkçası Şampiyonlar Ligi apoletini omzuna takan bir takımın, bu zorlu deplasmanda nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. Fenerbahçe ise maça adeta bu apoletin hakkını verircesine başladı.

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        Henüz ilk dakikada Archie Brown’ın kafa vuruşuyla tehlikeli bir pozisyona giren sarı-lacivertliler, yalnızca iki dakika sonra Vedat Muriqi ile golü buldu ve skoru 1-0’a getirdi. Fenerbahçe, golün ardından ilk 15 dakikalık bölümde baskısını rakibine hissettirdi ve Samsunspor’u ceza sahasına dahi sokmadı. Ancak sonraki 15 dakikada oyunun kontrolünü zaman zaman rakibine bıraktı. Samsunspor bu bölümde beş kez Fenerbahçe ceza sahasına girmeyi başardı ve bir pozisyonda da ciddi tehdit oluşturdu.

        Buna rağmen ilk 45 dakikaya baktığımızda Fenerbahçe’nin sezonun en iyi futbolunu oynadığı bölümlerden birini izledik. Özellikle sol kanatta Oğuz Aydın ve Archie Brown’ın uyumu dikkat çekiciydi. İkili adeta o bölgeyi otobana çevirdi. Greenwood ile İrfan Can Kahveci’nin zaman zaman pozisyon değiştirmesiyle İngiliz oyuncunun da bu aksiyona dahil olması, Fenerbahçe’nin hücumdaki çeşitliliğini artırdı. İlk yarıda takımın bu güzel oyununa ayak uyduramayan tek isim ise İrfan Can Kahveci’ydi. İsmail Kartal’ın ilk 11’de şans verdiği milli futbolcu, oyunun genel akışına beklenen katkıyı sağlayamadı.

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        Fenerbahçe ikinci yarıya da ilk yarıya benzer bir enerjiyle başladı. Dakikalar 49’u gösterdiğinde Oğuz Aydın sahneye çıktı ve attığı muhteşem golle farkı ikiye çıkardı. İlk golde Muriqi’ye yaptığı asistle ön plana çıkan Oğuz, bu kez kendisi fileleri havalandırarak yükselişini sürdürdü. Lyon maçında başlayan çıkışını Samsunspor karşısında da devam ettiren genç oyuncu, Fenerbahçe’nin sezon başındaki en dikkat çekici kazanımlarından biri haline geldi.

        Golün ardından sarı-lacivertliler yine oyunun temposunu bir miktar düşürdü. Teknik direktör İsmail Kartal da ilk değişikliklerini Muriqi ve Greenwood’u oyundan alarak yaptı. Bu iki oyuncunun yerine Lukaku ve İsmail Yüksek dahil oldu. Skor 2-0’ken ve takım kalesinde ciddi bir baskı hissetmiyorken Muriqi ve Greenwood’u dinlendirmek anlaşılabilir bir tercih. Ancak burada üzerinde durulması gereken bir nokta var. Maça neredeyse hiç katkı veremeyen İrfan Can Kahveci’nin oyunda kalması. İsmail Kartal’ın bu tercihi, maçın ardından doğal olarak tartışılacaktır.

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        Fenerbahçe, Samsunspor karşısında zaman zaman topu rakibine bıraktı ama oyunu hiçbir zaman rakibine bırakmadı. Bu ayrım önemli. Sarı-lacivertliler, 2-0’lık skorun verdiği rahatlıkla zaman zaman geri çekilse de maçın kontrolünü kaybetmedi ve zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı.

        18 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini sona erdirdikten hemen sonra Samsunspor gibi deplasmanı zor bir rakibe karşı alınan bu galibiyet, Fenerbahçe adına yalnızca üç puan değil, ciddi bir özgüven kazanımı anlamına geliyor. Sezonun başında yaşanan Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından gelen Konyaspor ve Samsunspor galibiyetleri, takımın ritmini bulmaya başladığını gösteriyor. Üstelik derbi öncesinde alınan bu galibiyet, Fenerbahçe’nin hem oyun hem de psikolojik açıdan kendisine olan güvenini ciddi biçimde artıracaktır.

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        #Özer Çak
        #fenerbahçe
        #süper lig
        #Samsunspor
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