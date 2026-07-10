Portekiz'de Jorge Jesus dönemi!
Portekiz Milli Takımı'nda Roberto Martinez'den boşalan teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi.
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 17:24 Güncelleme:
Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Jorge Jesus getirildi.
Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bugün yeni bir yolculuk başlıyor. Milli takıma hoş geldiniz, Sayın Jorge Jesus." ifadesi kullanıldı.
Sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken, Portekiz basınına göre 71 yaşındaki çalıştırıcıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, en son Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da görev almıştı.
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